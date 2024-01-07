В Катаре заявили, что убийство члена политбюро ХАМАС осложняет освобождение заложников

Катарский министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подчеркнул, что попытки достичь соглашения, которое приведет к прекращению огня, будут продолжены

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. Убийство заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури негативно повлияло на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы сталкиваемся с трудностями в ходе продолжающихся переговоров об освобождении заложников. <...> Нападение на высокопоставленного члена ХАМАС осложняет посредничество Катара в переговорах [между сторонами конфликта]", - сказал премьер, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

При этом глава правительства подчеркнул, что Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и ХАМАС, а также продолжит попытки достичь соглашения, которое "приведет к освобождению заложников и прекращению огня".

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута погиб заместитель главы палестинского радикального движения Салех аль-Арури. Атака была предпринята в момент, когда аль-Арури проводил совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли 6 человек, еще 11 получили ранения. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".