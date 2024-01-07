В США заявили, что Конгресс и Белый дом близки к сделке по финансированию правительства

Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон подчеркнул, что госдолг Соединенных Штатов превысил отметку в $34 трлн

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США могут в скором времени достичь договоренностей с Белым домом по вопросу продолжения финансирования работы федерального правительства. С такой оценкой выступил в интервью телекомпании CBS спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Мы добросовестно, на протяжении всех праздников, каждый день за исключением Рождества, вели переговоры по вопросу максимально допустимых значений, и я считаю, что мы, возможно, близки к сделке", - заявил Джонсон, слова которого приводятся на сайте телекомпании. При этом он подчеркнул, что республиканцы в Конгрессе настаивают на том, что к вопросу финансирования работы правительства следует подходить "трезво и со всей серьезностью".

Джонсон подчеркнул, что государственный долг США превысил отметку в $34 трлн. "Мы не можем продолжать брать деньги в долг и тратить их. Поэтому снижение расходов на нужды, не связанные с вопросами обороны, должно быть приоритетом для Конгресса. И мы настаиваем на этом в ходе переговоров", - пояснил спикер нижней палаты американского законодательного органа.

Ранее глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у нее нет оптимизма относительно того, удастся ли властям США позднее в текущем месяце избежать частичной приостановки финансирования работы федерального правительства.

В ноябре 2023 года президент Джо Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Выделение средств на его работу может быть частично приостановлено после 19 января 2024 года, если властям США не удастся достичь новых договоренностей с республиканцами.