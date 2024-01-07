Берлин заявил, что не будет противиться планам Лондона поставить Eurofighter Эр-Рияду

Саудовская Аравия перехватывает ракеты, которые запускают хуситы в сторону Израиля, подчеркнула глава МИД ФРГ Анналена Бербок

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ("Зеленые") сигнализировала, что правительство Германии не будет противиться планам Великобритании поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии. Ее слова привело агентство DPA.

Во время визита в Израиль министр указала на то, что Саудовская Аравия вносит вклад в безопасность в регионе тем, что перехватывает ракеты, которые запускают хуситы в сторону Израиля. "Именно поэтому мы не считаем, что как правительство ФРГ будем противиться размышлениям Великобритании относительно дальнейших [поставок] Eurofighter для Саудовской Аравии", - цитирует Бербок DPA.

Как считает глава МИД ФРГ, Саудовской Аравии уже давно известна опасность, которая исходит от хуситов. "То, что саудовские ВВС при этом используют Eurofighter, я думаю, не секрет. Это свидетельствует об усилиях Эр-Рияда по достижению лучшего будущего в регионе", - полагает германский министр.

Ранее газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично уговаривает канцлера ФРГ Олафа Шольца дать разрешение на экспорт многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию. Изначально договоренность о поставке туда 48 самолетов была достигнута в 2018 году. Однако после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года сделка была поставлена на паузу.

Для экспорта самолетов необходимо разрешение всех четырех стран, занятых в его производстве, - Великобритании, Испании, Италии и ФРГ. Власти в Берлине после убийства Хашкаджи ввели запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. По информации DT, Шольц готов отказаться от этого запрета, однако члены его коалиционного правительства, представляющие "Зеленых", выступали до сих пор против такого шага из-за ситуации в области прав человека в стране.