СМИ: ответственный за арест активов РФ еврокомиссар Рейндерс может покинуть ЕК

Бельгия намерена выдвинуть его на пост генерального секретаря Совета Европы, передает газета Soir

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права бельгиец Дидье Рейндерс, который также отвечает за заморозку российских суверенных активов и готовит их конфискацию в перспективе, может покинуть Еврокомиссию, поскольку Бельгия намерена выдвинуть его на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ). Выборы генсека СЕ пройдут в июне, сообщила газета Soir.

Это будет уже вторая попытка еврокомиссара получить пост генсека СЕ - первый раз он выдвигался в 2019 году, но безуспешно.

По сведениям Soir, для выдвижения в качестве кандидата на пост генсека Совета Европы Рейндерса должно поддержать правительство Бельгии, решение будет принято правящей коалицией не позднее 10 января. Как отметили источники издания, сейчас он является единственным бельгийским кандидатом. В случае его назначения на эту должность Рейндерс должен будет оставить Еврокомиссию за пять месяцев до завершения полномочий ее нынешнего состава.

В Еврокомиссии бельгиец, в частности, курирует досье по заморозке суверенных активов российского Центробанка и включенных в черный список физических и юридических лиц, а также занимается поиском легальных путей их конфискации. По оценкам большинства западных юристов, таких путей не существует.

Поэтому под руководством Рейндерса Еврокомиссия в настоящее время разрабатывает новые нормы, которые должны создать условия для экспроприации российских активов. Уже разработаны директивы о введении уголовной ответственности за обход санкций и об упрощении конфискации "криминальных активов" в Европе.

Рейндерс является членом бельгийской франкоязычной либеральной партии "Реформаторское движение". В нее также входит глава Европейского совета Шарль Мишель, который 6 января объявил, что оставит раньше срока свой пост для участия в выборах в Европарламент 6-9 июня 2024 года. Как полагают эксперты, впоследствии он имеет шансы получить кресло главы Европарламента или одного из его замов.

Европейский совет и Совет Европы - организации, никак не связанные между собой. Евросовет является главным органом принятия решений в Евросоюзе, в который входят главы 27 государств сообщества. Совет Европы - это организация, созданная задолго до Евросоюза - в 1949 году, в его задачи входит "развитие сотрудничества между своими членами, государствами и странами Европы в области стандартов права, прав и свобод человека и гражданина, демократического развития и верховенства закона". Россия присоединилась к Совету Европы в 1996 году и вышла из него в 2022 году.