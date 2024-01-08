В Буркина-Фасо создали бригаду быстрого реагирования для борьбы с террором

Новое подразделение также займется обеспечением безопасности национальной территории, защитой госучреждений, важных объектов и высокопоставленных лиц

РАБАТ, 8 января. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре издал указ о создании Бригады специального и быстрого реагирования (БСБР) - крупного межармейского оперативного подразделения. Об этом сообщает правительственное Буркинийское информационное агентство.

Бригада будет иметь свой штаб, включать в себя группы специального назначения и быстрого реагирования, служащих Республиканской гвардии, группу управления поддержкой, батальон полевой артиллерии, авиационную эскадрилью быстрого реагирования, бронетанковый батальон быстрого реагирования, Центр обучения и развития специальных подразделений быстрого реагирования.

Основной задачей БСБР станет борьба с терроризмом на всей территории страны посредством проведения специальных операций. Кроме того, новое подразделение займется обеспечением безопасности национальной территории, защитой госучреждений, важных объектов и высокопоставленных лиц.

Предполагается также участие БСБР в миссиях за рубежом в рамках двусторонних или многосторонних договоров.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".

По данным неправительственных организаций, с 2015 года от рук боевиков погибли, по меньшей мере, 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.