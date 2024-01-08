В Конгрессе считают необходимым объяснить задержку с оповещением о госпитализации Остина

Законодатели США подчеркнули, что в такой ситуации "прозрачность имеет ключевое значение"

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Законодатели из комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США считают, что министр обороны страны Ллойд Остин должен пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно о его госпитализации.

"Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, но выражаем обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья", - говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама) и главы демократического меньшинства в этом комитете Адама Смита (от штата Вашингтон).

"Остаются открытыми несколько вопросов: какую медицинскую процедуру он проходил и какие возникли осложнения, как оценивается его состояние сейчас, как и когда прошла передача полномочий министра, в чем причина задержки с информированием президента и Конгресса", - отметили законодатели, подчеркнув, что "прозрачность имеет ключевое значение". "Остин должен как можно скорее предоставить эти дополнительные детали относительно своего здоровья и процесса принятия решений на минувшей неделе", - подчеркнули они.

Ранее газета Politico проинформировала, что Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания Остина.

Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой. Он уже вернулся к исполнению своих обязанностей.