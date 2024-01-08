Израильские силы встретили сопротивление в палестинском городе Бейт-Уммар

ЦАХАЛ также ведет штурм города Кабалан к югу от Наблуса, сообщает Al Mayadeen

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Бойцы палестинского сопротивления оказали вооруженное сопротивление израильским силам, которые предприняли попытку штурма одного из районов города Бейт-Уммар на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также ведут штурм города Кабалан, расположенного к югу от Наблуса. Кроме того, Израиль проводит рейды и в населенных пунктах южнее Хеврона.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.