Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлах" в Ливане

Истребители израильских ВВС нанесли удар по военному комплексу шиитского движения в районе Марвахина, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские военные обстреляли многочисленные объекты шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью ЦАХАЛ нанес удары по многочисленным объектам "Хезболлах" в Ливане. Истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному комплексу "Хезболлах" в районе Марвахина, а также по ракетной установке и террористической инфраструктуре в районе Айта-аш-Шаб", - говорится в сообщении.

"За прошедшие сутки беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по пусковой установке, которая использовалась для обстрела территории Израиля, а вертолет - по району, из которого был произведен пуск противотанковой ракеты в сторону Израиля", - добавили в пресс-службе.