В Бангладеш правящую партию признали победителем на парламентских выборах

Традиционного марша победы представителей "Авами лиг" не будет, пишет Daily Star

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Правящая в Бангладеш партия "Авами лиг" (Народная лига) признана победителем на прошедших в воскресенье всеобщих парламентских выборах, однако лидер политсилы Шейх Хасина, которая теперь в пятый раз (и четвертый раз подряд) займет пост премьера южноазиатской страны, отменила шествие победы на фоне протестов оппозиции.

Окончательные данные еще не объявлены, но, по информации разных источников, которую приводит местная пресса, "Авами лиг" обеспечила себе от 209 до 223 мест в парламенте, что в любом случае гарантирует ей парламентское большинство.

Как сообщает бангладешская газета Daily Star, премьер Хасина дала указание лидерам своей партии, а также ее сторонникам не проводить традиционное победное шествие после объявления результатов. Кроме того, она также посоветовала своим сторонникам не вступать в конфликт с оппозиционерами и избегать провокаций. Решение отменить шествие принято на фоне протестов и угроз оппозиции. Главная оппозиционная сила, Националистическая партия Бангладеш (BNP), бойкотирует выборы и объявила о забастовке до утра понедельника. Радикальная оппозиция еще минувшим летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки Хасины.

Вскоре после закрытия голосования глава избирательной комиссии Кази Хабибул Авал сообщил, что явка избирателей составила порядка 40% и в целом выборы прошли спокойно. Тем не менее голосование омрачено рядом инцидентов. Как сообщает Daily Star, в результате столкновений сторонников конкурирующих политических сил, один человек погиб, еще порядка 50 получили травмы и ранения, среди раненых двое полицейских. Столкновения происходили в Джамалпуре, Кумилле, Патуакхали, Читтагонге и других городах, в Гопалпуре сторонники независимого кандидата подожгли урну для голосования с 300 бюллетенями. В некоторых городах сторонники оппозиции бросали в избирательные участки петарды и самодельные взрывные устройства. Всего же с октября в ходе избирательной кампании в стране погибли не менее 16 человек.

Выборы прошли на более 42 тыс. участков в 299 из 300 избирательных округов (в одном из округов они пройдут позже из-за смерти кандидата). По информации избиркома, за места в парламенте боролись 1,9 тыс. кандидатов. В однопалатном парламенте Бангладеш 350 депутатов. Из них 300 избираются в ходе всеобщего голосования - это могут быть и мужчины, и женщины, а еще 50 мест зарезервированы только за женщинами, эти места делятся между партиями пропорционально их представительству.