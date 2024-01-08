Армия Израиля нанесла удары по 30 объектам радикалов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В частности, военные атаковали подземные цели, террористическую инфраструктуру и склады оружия, заявили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли за ночь удары по 30 объектам радикалов в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За ночь войска и ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 30 существенным террористическим объектам в Хан-Юнисе, включая подземные цели, террористическую инфраструктуру и склады оружия. Эти удары будут способствовать продолжению оперативной деятельности в этом районе", - говорится в сообщении. Кроме того, "ЦАХАЛ в Хан-Юнисе уничтожил 10 террористов, готовившихся запустить ракеты по территории Израиля", продолжили в пресс-службе.

Военнослужащие на территории города также "засекли террориста, выходящего из здания для сбора разведывательной информации в нескольких десятках метров от места расположения войск". "Войска ЦАХАЛа направили вертолет, который атаковал террориста через несколько минут после его опознания", - добавили в армейском ведомстве.

Израильские военные "выявили и террориста, наблюдавшего за войсками из здания в этом районе, и направили к зданию беспилотный летательный аппарат для атаки". "Вскоре после этого в том же здании был опознан и атакован еще один террорист, наблюдавший за войсками", - сообщил ЦАХАЛ.

"В Аль-Магази в центральной части сектора Газа истребитель нанес удар по складу оружия, на котором хранились ракеты дальнего действия", - добавили в пресс-службе. Кроме того, "в сельскохозяйственном районе в центральной части сектора Газа солдаты ЦАХАЛа обнаружили туннельную шахту, тысячи долларов и оружие", а также "автомобиль с оружием, принадлежащий террористу ХАМАС".