Разведка Южной Кореи согласилась с публикацией об обнаружении у ХАМАС гранатомета из КНДР

Она предоставила собственные фотографии гранатомета F-7 в разобранном состоянии, передает Yonhap

СЕУЛ, 8 января. /ТАСС/. Южнокорейская разведывательная служба согласилась с оценкой американского СМИ о том, что палестинское радикальное движение ХАМАС использует оружие производства КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее радио Voice of America ("Голос Америки", признана в РФ СМИ-иноагентом) выступило с утверждением, что боевики ХАМАС используют произведенные в КНДР образцы вооружений в боевых действиях против Израиля. Была опубликована фотография ручного гранатомета F-7, который, как утверждается, использовали боевики. На нем были надписи на корейском языке, поясняет агентство.

Комментируя агентству Yohnap это сообщение, Национальная разведывательная служба Республики Корея заявила, что разделяет оценку американского СМИ, и предоставила собственные фотографии этого гранатомета в разобранном состоянии. В Сеуле заявили, что собирают подробную информацию о предположительных поставках оружия между КНДР и ХАМАС. "Но сейчас сложно продемонстрировать эти доказательства из-за необходимости защитить источники и дипломатических связей", - заявили в НРС.

В середине октября американское радио Radio Free Asia со ссылкой на видео выступило с утверждением, что боевики ХАМАС могли использовать гранатометы F-7 производства КНДР. 1 ноября постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что это слухи, распространяемые подконтрольными властям США СМИ в рамках кампании по дискредитации Пхеньяна.

1 ноября Национальная разведывательная служба Республики Корея заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, распорядился подготовить предложения по оказанию всесторонней помощи Палестине.