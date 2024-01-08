Саида Абдуллахи Дени переизбрали главой полуавтономного региона Пунтленд в Сомали

Президент страны Хасан Шейх Мохамуд отметил свободную и демократичную обстановку голосования

ХАРАРЕ, 8 января. /ТАСС/. Действующий президент полуавтономного сомалийского региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени переизбран на этот пост. Как сообщил портал Garowe, он одержал победу над ближайшим соперником, бывшим главой региональной избирательной комиссии Гуледом Салахом, получив голоса 45 из 66 депутатов регионального законодательного собрания против 20 у основного конкурента.

Пунтленд наряду с Сомалилендом - один из двух полуавтономных регионов Федеративной Республика Сомали, считается самой стабильной территорией страны. Президент Пунтленда избирается на пять лет депутатами регионального собрания, состоящего из старейшин местных кланов. Помимо Салаха, в борьбе за кресло президента Дени противостояли эксперт в области безопасности и основатель местных СМИ Garowe Online и Radio Garowe Мохамед Абдирахман Мохамад, а также экс-главы МИД Ахмед Авад и Абшир Омар Джама.

После распада единого государства на территории Сомали в 1991 году Пунтленд создал собственное правительство в 1998 году, но в отличие от региона Сомалиленд не объявлял независимости. Президент страны Хасан Шейх Мохамуд поздравил победителя с переизбранием, отметив свободную и демократичную обстановку голосования.