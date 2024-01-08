В секторе Газа заявили о гибели более 23 тыс. человек с 7 октября 2023 года

За последние 24 часа погибли 249 человек, ранения получили еще 510, сообщили в Минздраве анклава

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 23 тыс. Такие данные привело министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв израильской агрессии выросло до 23 084", - говорится в заявлении Минздрава, опубликованном в его официальном Telegram-канале. В ведомстве отметили, что общее число пострадавших также возросло за прошедшие сутки и в настоящий момент составляет 58 926. Всего за последние 24 часа погибли 249 человек, ранения получили еще 510.

7 января член руководства ХАМАС Усама Хамдан утверждал, что число погибших в секторе Газа достигло 29 722, среди которых не менее 10 тыс. детей и 7 тыс. женщин, еще не менее 58 166 человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.