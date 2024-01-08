Советник премьера Венгрии заявил, что в ЕС действуют по принципу "слепой ведет слепого"

Балаж Орбан отметил, что Венгрия рассчитывает на постепенное исцеление ЕС благодаря предстоящим в июне выборам в Европарламент

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза не видят самых важных проблем, стоящих перед Европой, и все больше напоминают слепых, пытающихся вести за собой других незрячих. Такое мнение высказал по поводу действий руководства ЕС политический советник и однофамилец премьера Венгрии Балаж Орбан.

"В Брюсселе преобладает принцип "слепой ведет слепого", поскольку брюссельская элита давно перестала видеть насущные проблемы простых европейцев", - отметил он, напомнив библейскую притчу о слепых вождях, увлекающих других слепых за собой в яму. Трагический сюжет запечатлен, в частности, на знаменитой картине нидерландского живописца XVI века Питера Брейгеля Старшего.

Поясняя, почему современные европейские "вожди" напоминают ему этих персонажей, Орбан заявил, что Брюссель потерял способность распознавать угрозы, с которыми сейчас столкнулся ЕС. В их числе он назвал нелегальную миграцию, воздействие "гендерной идеологии" на детей, поддержку военных действий на Украине, "экономические последствия ошибочных санкций" против России, рост коммунальных платежей из-за вынужденного "зеленого перехода", а также снижение конкурентоспособности Европы, вызванное политикой "экономического разделения" с Китаем.

В связи с этим советник премьера отметил в своем заявлении, переданном в информационное агентство MTI, что Венгрия рассчитывает на постепенное исцеление ЕС благодаря предстоящим в июне выборам в Европарламент. "На выборах в Европарламент в 2024 году люди смогут решить, хотят ли они оставить у власти слепую брюссельскую элиту или же они хотят быть в авангарде перемен. Мы надеемся, что последний сценарий будет реализован путем голосования, в результате которого и в Венгрии, и во всей Европе доверие будет оказано правым партиям, стремящимся решать реальные проблемы людей", - сообщил Орбан.

Ранее правительство Венгрии заявляло, что придает большое значение выборам в Европарламент и надеется, что по их итогам в руководстве ЕС произойдут изменения.