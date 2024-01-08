Против Ирана четыре страны запустили процедуру разрешения спора в ICAO по сбитому Boeing

Стокгольм, Лондон, Оттава и Киев заявили, что Тегеран в течение четырех лет "отказывался взять на себя полную юридическую ответственность за сбитие PS752, несмотря на многочисленные попытки начать переговоры по этому вопросу"

СТОКГОЛЬМ, 8 января. /ТАСС/. Швеция, Великобритания, Канада и Украина инициировали процедуру разрешения спора в Международной организации гражданской авиации (ICAO) в отношении Ирана в связи с применением этой страной оружия против гражданского самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом говорится в опубликованном шведской правительственной канцелярией совместном заявлении Международной группы координации и действий по делам жертв PS752, которую представляет глава МИД королевства Тобиас Билльстрём.

"Мы, министры, представляющие Швецию, Великобританию, Канаду и Украину, сделали еще один шаг в работе по обеспечению прозрачности, справедливости и ответственности за сбитый Ираном самолет рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", унесший жизни 176 человек, в том числе выходцев из наших стран. Сегодня мы совместно инициировали процедуру разрешения спора в Международной организации гражданской авиации (ICAO) против Исламской Республики Иран в связи с применением этой страной оружия против гражданского самолета в нарушение своих международно-правовых обязательств по статье 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), - говорится в заявлении. - Те, кто нарушает правила, должны быть привлечены к ответственности. Наша коллективная надежда состоит в том, что эти действия, вместе с нашим постоянным стремлением к справедливости в Международном суде [ООН] в Гааге, могут привести к реальным изменениям и предотвратить повторение подобных трагических потерь".

По мнению авторов заявления, Иран в течение четырех лет "отказывался взять на себя полную юридическую ответственность за сбитие PS752, несмотря на многочисленные попытки начать переговоры по этому вопросу". По их мнению, начало этого дела "демонстрирует уверенность в способности Совета ИКАО и международного сообщества в целом обеспечивать безопасность гражданской авиации, в том числе путем разрешения возникающих споров".

Катастрофа авиалайнера

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января того же года иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе. До этого Исмаили сообщил, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту с самолетом будет проведен в Иране в ближайшее время. В декабре 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет, пригрозив в противном случае международным разбирательством.