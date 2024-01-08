Словения заявила о поддержке усилий по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке

Министр иностранных и европейских дел республики Таня Файон отметила, что в то же время нужно уделять равное внимание ситуации в Африке

ЛЮБЛЯНА, 8 января. /ТАСС/. Власти Словении будут поддерживать усилия по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке в рамках непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила министр иностранных и европейских дел страны Таня Файон по итогам визита в Париж, где она встретилась с главой МИД Франции Катрин Колонна.

"Мы будем поддерживать все усилия по улучшению ситуации на Ближнем Востоке, - приводит пресс-служба словенского внешнеполитического ведомства слова Файон. - В то же время мы должны уделять равное внимание ситуации в Африке <...>. Следует помнить, что мир и стабильность в Африке оказывают непосредственное влияние на ситуацию в Европе, особенно в условиях постоянно растущих миграционных потоков".

Республика Словения с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

28 августа 2023 года Файон сообщила, что одними из приоритетов для Словении в CБ ООН являются прекращение конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан. Позднее премьер-министр Словении Роберт Голоб выступил за решение украинского конфликта в рамках ООН.