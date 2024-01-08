"Врачи без границ" сообщили об ударе Израиля по убежищу организации в Газе

По данным гуманитарной структуры, пострадали четверо человека

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Израильские военные обстреляли убежище организации "Врачи без границ" (Medecins sans frontieres, MSF) в секторе Газа, четыре человека получили ранения. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице международной гуманитарной структуры в X (ранее Twitter).

"Сегодня утром снаряд пробил стену убежища MSF в Хан-Юнисе, где находились более 100 сотрудников и их семьи", - указывается в тексте. В организации уточнили, что в результате удара были ранены четыре человека, в том числе пятилетняя дочь одного из сотрудников. Она находится в критическом состоянии.

В MSF утверждают, что проинформировали израильские силы о расположении убежища. Организация не получала предупреждения о необходимости эвакуации. "Мы осуждаем это <...> нападение, которое еще раз показывает, что никто и нигде не чувствует себя в безопасности в секторе Газа", - подчеркивается в заявлении.

1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.