Блинкен уверен, что Израиль, Ливан и "Хезболлах" хотят избежать эскалации

По словам госсекретаря США, Вашингтон пытается содействовать разрешению конфликта дипломатическим путем

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Власти Израиля и Ливана, а также шиитское движение "Хезболлах" стремятся избежать эскалации, Вашингтон пытается содействовать этому дипломатическим путем. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в Саудовской Аравии, трансляцию вел телеканал CNN.

"Во-первых, что касается Ливана. Ясно, что эскалация, реальный конфликт не в интересах кого-либо: Израиля, Ливана и "Хезболлах", если уж на то пошло. И израильская сторона очень ясно дала нам понять, что хочет дальнейшего продвижения дипломатическим путем, что позволяет обеспечить безопасность и дать возможность вернуться домой израильтянам. Почти 100 тыс. израильтян были вынуждены покинуть дома в северной части Израиля из-за угрозы со стороны "Хезболлах" в Ливане", - отметил он, говоря о своем ближневосточном турне.

По словам госсекретаря, речь идет о возможности достижения договоренностей, которые бы также позволили "ливанцам вернуться в свои дома в южной части Ливана". "Мы активно работаем над этим. Мы действуем дипломатическим путем", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.