Израиль сообщил об убийстве трех вооруженных радикалов перестрелке на Западном берегу

Их застрелили в ходе операции по задержанию подозреваемого в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские силовики убили трех вооруженных палестинских радикалов в ходе операции по задержанию подозреваемого в причастности к террористической деятельности в селе Иктаба близ города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

Силовики "в рамках операции прибыли в село Иктаба для задержания разыскиваемого террориста", "где началась перестрелка, в ходе которой военнослужащие убили трех вооруженных террористов, пытавшихся сбежать", говорится в сообщении. "Разыскиваемый был задержан после того, как при попытке к бегству в него попала пуля", "на месте задержания были изъяты пистолет и автомат", добавили в полиции.

"Перестрелка продолжилась, когда силовики покидали район, в ходе нее ранения получили еще двое террористов", - добавили в пресс-службе, отметив, что "задержанный был доставлен в ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля - прим. ТАСС) для допроса".