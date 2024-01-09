Армия Израиля концентрирует усилия на центре и юге сектора Газа - представитель

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) концентрирует свои усилия на центральной и южной частях сектора Газа, где продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, отметив, что в северной части анклава радикалы больше не могут действовать в рамках "организованной военной структуры".

"В настоящее время мы концентрируем усилия на центральной части сектора Газа, в районе центральных лагерей [палестинских беженцев], и на юге сектора Газа, в районе Хан-Юниса. Это по-прежнему сложная оперативная деятельность, тяжелые бои идут как в центре, так и на юге [анклава], боевые действия продолжатся в 2024 году", - сказал Хагари. "В центральной части сектора Газа силы ЦАХАЛ концентрируют свои усилия на боевых действиях в районе лагерей в Эль-Бурейдже", - добавил он.

"Хотя на севере [сектора Газа] все еще есть террористы и оружие, они больше не действуют в рамках организованной военной структуры", - продолжил представитель ЦАХАЛ. "Сейчас мы действуем в этом районе (на севере анклава - прим. ТАСС) по-другому, другим составом сил, чтобы углубить наши достижения", - добавил Хагари, отметив, что ЦАХАЛ "продолжит работать в таком режиме".