Канада ищет способы признать КСИР террористической организацией

Премьер-министр страны Джастин Трюдо подчеркнул, что Оттава продолжит "привлекать к ответственности иранский режим" за нарушения международного права

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Канады продолжают изучать варианты признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо, выступая в Торонто на вечере памяти жертв самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы продолжим искать способы <...> внесения КСИР в список террористических организаций", - сказал глава правительства. Он не стал уточнять подробности этого процесса, но добавил, что Оттава продолжит "привлекать к ответственности иранский режим" за различные, по мнению канадских властей, нарушения международного права.

Ранее Оттава внесла в экономические санкционные списки десятки физических и юридических лиц Ирана, в том числе членов КСИР. Кроме того, еще более 10 тыс. членов КСИР навсегда лишены права въезда на территорию Канады.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января того же года иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере 150 тыс. долларов семьям погибших в катастрофе. До этого Исмаили сообщил, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту с самолетом будет проведен в Иране в ближайшее время. В декабре 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет, пригрозив в противном случае международным разбирательством.