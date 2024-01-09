Президент Эквадора ввел режим ЧП в стране для установления порядка в тюрьмах

Даниэль Нобоа подчеркнул, что его правительство "не успокоится, пока не вернет мир эквадорцам"

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в стране для установления порядка в тюрьмах после предполагаемого побега главаря наркокартеля Адольфо Масиаса по прозвищу Фито.

"Группировки наркотеррористов пытаются запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Я дал военному и полицейскому руководству четкие указания для того, чтобы они вмешались в установление контроля над тюрьмами. Я только что подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы у вооруженных сил была полная политическая и юридическая поддержка их действий", - сказал он в обращении к нации.

По словам Нобоа, его правительство "не будет вести переговоры с террористами" и "не успокоится, пока не вернет мир эквадорцам".

Как сообщила газета El Universo, подписанный президентом указ предполагает введение в стране комендантского часа с 23:00 до 05:00 сроком на 60 дней.

7 января Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование по факту возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировка "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима. Его местонахождение остается неизвестным. В понедельник в ряде тюрем страны вспыхнули бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле прошлого года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 10 августа в республике было объявлено общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до смерти политик заявлял, что получал угрозы от Фито.