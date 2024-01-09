Al Jazeera: израильская армия штурмует города на Западном берегу Иордана

По информации телеканала, бойцы палестинского сопротивления ведут огонь по солдатам и военному транспорту

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Армия Израиля пытается взять приступом несколько палестинских населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, "оккупационные силы штурмуют город Калькилья на севере Западного берега реки Иордан со всех направлений", а бойцы палестинского сопротивления ведут огонь по солдатам и военному транспорту. Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что израильские военные арестовали там уже по меньшей мере трех арабов.

Кроме того, поступает информация об активных боевых действиях в лагерях беженцев Эль-Фаввар и Эд-Дахирия, расположенных южнее Хеврона, а также в городах Аззун, Анабта, Кафр-эль-Лябад, Наблус и ряде деревень, находящихся к югу от Иерусалима.