9 января, 01:53
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: израильская армия штурмует города на Западном берегу Иордана

По информации телеканала, бойцы палестинского сопротивления ведут огонь по солдатам и военному транспорту

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Армия Израиля пытается взять приступом несколько палестинских населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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По его данным, "оккупационные силы штурмуют город Калькилья на севере Западного берега реки Иордан со всех направлений", а бойцы палестинского сопротивления ведут огонь по солдатам и военному транспорту. Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что израильские военные арестовали там уже по меньшей мере трех арабов.

Кроме того, поступает информация об активных боевых действиях в лагерях беженцев Эль-Фаввар и Эд-Дахирия, расположенных южнее Хеврона, а также в городах Аззун, Анабта, Кафр-эль-Лябад, Наблус и ряде деревень, находящихся к югу от Иерусалима. 

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