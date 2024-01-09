Глава МИД КНР призвал ЕС объединить усилия во избежание новой холодной войны

Ван И также обратил внимание на то, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин провел множество переговоров с лидерами Франции, Германии и других европейских стран, а также с руководителями институтов ЕС

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китай и страны Евросоюза должны объединить усилия, чтобы избежать конфронтации и новой холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и Евросоюза длится уже 20 лет. <...> Отношения КНР и ЕС не являются ни зависимыми, ни подчиненными или направленными против третьей стороны. Если Китай и страны Европы объединят усилия, возможно будет избежать конфронтации и новой холодной войны", - отметил глава МИД КНР в своем заявлении по итогам 2023 года.

Ван И также обратил внимание на то, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин провел множество результативных переговоров с лидерами Франции, Германии и других европейских стран, а также с руководителями институтов ЕС. Сторонам удалось добиться результатов в укреплении сотрудничества в стратегической, экономической и торговой областях, а также в сфере зеленых и цифровых технологий.