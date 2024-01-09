Политики и звезды в Индии призвали сограждан не посещать Мальдивы

Они рекомендовали ездить на Лакшадвипские острова

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 января. /ТАСС/. Индийские кинозвезды, спортсмены и политики призвали сограждан не посещать с туристическими целями Мальдивские острова в знак протеста против оскорблений в адрес премьера Нарендры Моди со стороны некоторых мальдивских чиновников. Они рекомендовали "открыть для себя индийские острова" - Лакшадвипский архипелаг, расположенный по соседству с Мальдивами.

"Мы должны продвигать наш туризм. <…> Страна движется вперед, это хорошо для всех. Премьер-министр пытается заставить нашу страну двигаться вперед, поэтому мы также должны поддержать его", - приводит газета Mint слова игрока в крикет Мохаммеда Шами. С призывом "открыть для себя красоту индийских островов" и больше не ездить на Мальдивы выступили многие звезды Болливуда, в их числе Амитабх Баччан, Салман Кхан и Акшай Кумар. Этот призыв поддержали местные политики.

Скандал между Мальдивами и Индией начался после того, как 7 января три замминистра в министерстве расширения прав и возможностей молодежи, информации и искусства островного государства опубликовали уничижительные комментарии в X (ранее Twitter) в адрес индийского премьера. Чиновники отреагировали на поездку Моди на Лакшадвипский архипелаг 4 января, в ходе которой тот заявил о "потрясающей красоте его островов" и призвал сограждан посещать этот архипелаг. Заместители министра решили, что глава индийского правительства намерен "переманить" туристов с Мальдив, и разразились оскорблениями, в том числе назвали Моди "клоуном" и "израильской марионеткой".

Несмотря на то что власти Мальдив немедленно отправили в отставку трех написавших комментарии чиновников, МИД Индии вызвал в понедельник посла островного государства и выразил ему протест в связи с этими высказываниями.

Наибольшее число иностранных туристов, посещающих Мальдивы, приезжает из Индии, которая также остается важнейшим экономическим партнером архипелага. Ссора с Нью-Дели грозит островному государству серьезными проблемами. Архипелаг Лакшадвип, принадлежащий Индии, расположен к северу от Мальдив. Лакшадвипская природа и пляжи, по оценкам специалистов, не уступают мальдивским, однако там практически нет развитой туристической инфраструктуры, поэтому их почти не посещают туристы.