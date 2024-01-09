Ван И отметил переговоры Си Цзиньпина с Путиным среди важнейших успехов 2023 года

Министр иностранных дел КНР заявил, что страна продолжит углублять всестороннее стратегическое сотрудничество между Пекином и Москвой

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И отметил плодотворные встречи и переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.

Глава китайской дипломатии, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине на брифинге по итогам года, выделил мартовский визит Си Цзиньпина в Москву и его "долгую беседу в Кремле" с Путиным. "Мы будем продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией, помогать развитию и оживлению их соответствующих сторон, поддерживать движение мира к многополярности и содействовать демократизации международных отношений", - сказал Ван И.

"Председатель [КНР] Си Цзиньпин выбрал Россию для своего первого визита в прошлом году. Он дважды встречался с президентом Путиным в течение года. Благодаря высокой степени взаимного доверия и стратегическому лидерству глав государств Китая и России он практиковал подлинную многосторонность, углублял прагматичное сотрудничество в различных областях и поддерживал глобальную стратегическую стабильность", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Среди дипломатических успехов Китая Ван И назвал также встречи Си Цзиньпина в Сан-Франциско во время саммита АТЭС, форум "Один пояс - один путь" в Пекине, саммит БРИКС в Йоханнесбурге, нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном, переговоры главы китайского государства с лидерами Франции, Германии и других европейских стран, саммит "Китай - Центральная Азия", визит Си Цзиньпина во Вьетнам и другие события и мероприятия.