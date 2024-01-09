Служащего ВМС США приговорили к 27 месяцам заключения за передачу разведданных Китаю

По данным Минюста США, что Вэньхэн Чжао передавал информацию об оперативных приказах командования, крупномасштабных военно-морских учениях в Тихом океане, работе радиолокационной системы, расположенной на острове Окинава

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Служащий военно-морских сил (ВМС) США Вэньхэн Чжао приговорен к 27 месяцам заключения за передачу секретных данных представителю спецслужб КНР. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Министерства юстиции США.

"Служащего ВМС США приговорили к 27 месяцам заключения и обязали выплатить штраф в $5,5 тыс. за передачу конфиденциальной информации, касающейся военной сферы США, представителю разведывательного ведомства Китайской Народной Республики за взятку", - говорится в сообщении.

Минюст пояснил, что Чжао передавал информацию об оперативных приказах командования, крупномасштабных военно-морских учениях в Тихом океане, работе радиолокационной системы, расположенной на острове Окинава. По данным ведомства, с августа 2021 года по май 2023 года Чжао получил взятку на сумму не менее $14,8 тыс. Приговоренный признался в передаче секретной информации в октябре 2023 года.