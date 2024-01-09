В Польше задержали гражданку Белоруссии по обвинению в шпионаже

Прокуратура Мазовецкого воеводства считает, что задержанная передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии. Об этом сообщил порталу onet.pl представитель прокуратуры Мазовецкого воеводства.

"В ходе следствия прокурор установил, что женщина в течение нескольких месяцев по зданию этой организации (белорусского Комитета государственной безопасности - прим. ТАСС) передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры", - сказал он.

Имя задержанной не сообщается. Если ее вина будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.