Армия Тайваня объявила о воздушной угрозе из-за полета ракеты Китая возле острова

Пекин осуществил запуск спутника, который пролетел через южную часть воздушного пространства островного государства, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня

ГОНКОНГ, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня объявили сигнал воздушной тревоги из-за полета китайской ракеты-носителя со спутником возле острова. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

"В 15:04 (10:04 мск) Китай осуществил запуск спутника, который пролетел через южную часть воздушного пространства. Просим население соблюдать меры предосторожности. В случае обнаружения неопознанных объектов немедленно сообщите в полицию и спасательные службы", - сказано в объявлении.