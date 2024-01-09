СМИ: три бойца "Хезболлах" погибли при ударе израильского беспилотника на юге Ливана

По информации радиостанции Voice of Lebanon, атака была предпринята на участке шоссе между населенными пунктами Эль-Гандурия и Эль-Ходжейра

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю бойцов формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила радиостанция Voice of Lebanon.

По ее информации, атака была предпринята на участке шоссе между населенными пунктами Эль-Гандурия и Эль-Ходжейра. В результате погибли трое шиитских бойцов, находившихся в машине.

8 января на юге Ливана был убит один из командиров диверсионного подразделения "Радван" вооруженного крыла "Хезболлах" Висам Хасан ат-Тавиль, по его машине нанес удар израильский беспилотник.

По данным новостного портал Lebanon 24, погибший полевой командир несет ответственность за нападение на центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, расположенный на горе Мерон на севере Израиля. По этому объекту 6 января было выпущено свыше 60 ракет различного калибра. Представитель ВС Израиля признал, что военной инфраструктуре базы был нанесен ряд повреждений, однако, по его словам, объект продолжает функционировать за счет резервных систем.