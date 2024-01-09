Байден не намерен отправлять Остина в отставку, даже если он попросит

В Совете национальной безопасности Белого дома ранее заявляли о планах вашингтонской администрации провести проверку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации министра обороны США

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не планирует удовлетворять прошение об отставке министра обороны Ллойда Остина, даже если оно будет им подано, так как Пентагон не сообщил о госпитализации своего руководителя своевременно. Об этом сообщила газета Politico.

Со ссылкой на свои источники в американской администрации издание отмечает, что "президент не принял бы отставку [Остина], если бы он ее подал".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о намерениях вашингтонской администрации провести проверку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации Остина. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что американский лидер "в полной мере доверяет" 70-летнему Остину. Министр в настоящее время все еще находится в медцентре им. Уолтера Рида (штат Мэриленд, в окрестностях Вашингтона).

Ранее члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico проинформировала, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Министра обороны США госпитализировали 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.