Национальные консультации в Венгрии по Украине продлили до 17 января

Это позволит дать возможность как можно большему числу граждан выразить свою точку зрения по этим вопросам, стоящим на повестке дня ЕС

БУДАПЕШТ, 9 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии продлило национальные консультации, касающиеся вступления Украины в Евросоюз и оказания ей финансовой помощи до 17 января. Как сообщил кабмин, такое решение принято для того, чтобы дать возможность как можно большему числу граждан выразить свою точку зрения по этим вопросам, стоящим на повестке дня ЕС.

"Мы хотели бы предоставить каждому возможность высказать свое мнение, поэтому крайний срок подачи ответов продлен на одну неделю - анкеты можно вернуть до 17 января", - сообщила на своем сайте правительственная пресс-служба. Она отметила, что в консультациях, которые начались 17 ноября и по первоначальным замыслам должны были завершиться 10 января, уже приняли участие более 1,2 млн человек.

"Это показывает, что многие люди хотят выразить свою позицию по поводу членства Украины в ЕС и ее финансирования. Это особенно актуально, потому что бюджетные вопросы будут вновь включены в повестку дня на следующем саммите ЕС, и на Венгрию оказывают большое давление, чтобы она выделила Украине еще десятки миллиардов евро", - отметила пресс-служба. Она напомнила, что в анкеты, предложенные для заполнения в ходе консультаций, включены также вопросы о новом миграционном пакте ЕС и требованиях Брюсселя, которые, по мнению Будапешта, "сузили бы пространство для маневра венгерской экономики".

Правительство Венгрии не скрывает, что с помощью этого своеобразного опроса рассчитывает заручиться поддержкой граждан для ведения переговоров с руководством ЕС. Из 11 вопросов, включенных в анкету, 4 касаются Украины: о вступлении этой страны в ЕС, поставках ей вооружений, оказании финансовой помощи и импорте украинского зерна. Кроме того, авторы исследования решили поинтересоваться мнением населения о нелегальной миграции, мерах социальной поддержки, ЛГБТ-пропаганде и финансировании политических партий из-за рубежа.

Венгерские власти уже несколько раз проводили национальные консультации, которые носят добровольный характер. В прошлый раз они проходили в 2022 году и касались отношения к санкциям ЕС против России. В них приняли участие более 1,36 млн человек, 97% которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Это считается достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. До этого национальные консультации затрагивали миграцию и пандемию коронавируса.