"Хезболлах" заявила об атаке на штаб израильских сил в 20 км от границы с Ливаном

Есть убитые и раненые, отметила военно-информационная служба шиитской партии

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли удар по штабу израильских войск в городе Цфат (Сафед), который расположен в 20 км от границы с Ливаном. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

При атаке были использованы беспилотники-камикадзе, об их численности сведений не приводится. "Наши бойцы провели операцию в ответ на убийство замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури и его соратников, а также командира исламского сопротивления Висама Хасана ат-Тавиля, - отмечается в тексте заявления. - В результате прямого попадания по штабу северного военного округа израильской армии в Цфате в рядах противника есть убитые и раненые".

Со стороны израильских военных подтверждения информации об атаке "Хезболлах" пока не последовало.