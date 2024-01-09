ЦАХАЛ сообщил о падении "вражеского летательного аппарата" на свою базу на севере Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что инцидент обошелся без "ранений и ущерба"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о падении беспилотника на армейскую базу на севере еврейского государства, указав, что инцидент обошелся без "ранений и ущерба".

"Вражеский летательный аппарат упал на базу ЦАХАЛ на севере Израиля. О ранениях и ущербе не сообщается", - говорится в заявлении военных.

"Кроме того, после прозвучавших сегодня сирен, сигнализировавших о проникновении вражеских летательных аппаратов на севере Израиля, перехватчики были запущены по нескольким враждебным воздушным целям, которые перелетели на израильскую территорию из Ливана", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана по районам [населенных пунктов] Малкия и Йифтах [на севере Израиля]", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе указали, что "истребители ВВС Израиля нанесли удар по террористическому объекту в районе Кфаркелы (юг Ливана - прим. ТАСС)", а "солдаты ЦАХАЛ атаковали отряд операторов БПЛА на юге Ливана". "Артиллерия ЦАХАЛ также наносит удары по местам, откуда производились обстрелы северного Израиля", - добавили военные.

"Продолжающаяся террористическая деятельность [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. ЦАХАЛ будет продолжать защищать израильские границы от любой угрозы", - отметили в пресс-службе.