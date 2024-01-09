СМИ: Британия намерена заключить соглашение с Турцией о высылке нелегальных иммигрантов

По информации The Daily Mail, необходимость этой меры возникла на фоне роста числа турецких иммигрантов, которые пытаются попасть на территорию Великобритании через пролив Ла-Манш

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует заключить соглашение с Анкарой о высылке турецких иммигрантов, нелегально добирающихся до берегов Соединенного Королевства, обратно на родину. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

По их данным, в ближайшее время глава британского МВД Джеймс Клеверли проведет переговоры по данному вопросу со своим турецким коллегой. Необходимость в заключении такого соглашения возникла на фоне роста числа нелегальных иммигрантов из Турции, которые пытаются попасть на территорию Великобритании на надувных лодках через пролив Ла-Манш. Согласно изданию, этот показатель за 2023 год вырос на 162% по сравнению с предыдущим годом.

Источники газеты отметили, что Лондон надеется на заключение соглашения, которое будет напоминать британскую сделку с Албанией. Благодаря договоренностям между Лондоном и Тираной число нелегальных албанских иммигрантов за последний год сократилось на 90%.

В 2023 году на надувных лодках через Ла-Манш в Великобританию прибыли 29,4 тыс. нелегальных иммигрантов, что почти на треть меньше показателей предыдущего года. Тем не менее всего за последние пять лет через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.