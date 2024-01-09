Рамапоса назвал подачу иска против Израиля в суд ООН принципиальной позицией ЮАР

Ссылаясь на первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделу, он добавил, что свобода Южно-Африканской Республики не будет по-настоящему реализована, если палестинцы тоже не будут свободными

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Подача Южно-Африканской Республикой иска против Израиля в Международный суд ООН с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа представляет собой принципиальную позицию ЮАР. Об этом заявил президент африканской страны Сирил Рамапоса, выступая в городе Мбомбеле перед активистами правящей партии "Африканский национальный конгресс", отмечающими 112-ю годовщину ее создания.

"Мы занимаем твердую позицию в вопросах прав человека и являемся в этой сфере ориентиром для остального мира, - подчеркнул глава государства. - Подача иска против Израиля в высший мировой суд за преступления геноцида - это наше принципиальное решение".

Сейчас народ Палестины подвергается бомбардировкам, указал Рамапоса. "Палестинцев убивают, а в Израиле существует апартеид. И мы были обязаны выступить в поддержку палестинцев", - сказал глава государства.

Ссылаясь на первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделу, он добавил, что свобода Южно-Африканской Республики не будет по-настоящему реализована, если палестинцы тоже не будут свободными. "Некоторые люди говорят, что это рискованно. Мы небольшая страна, у нас небольшая экономика, но мы придерживаемся принципов, - подчеркнул Рамапоса. - ЮАР остается последовательной в своей внешней политике, один из ее основополагающих принципов состоит в том, что переговоры - лучший способ разрешения споров".

ЮАР обратилась 29 декабря в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ и вытекающие из него обязательства.

Первые слушания по иску ЮАР начнутся в Гааге 11 января. В этот день группа юристов, представляющих ЮАР, изложит свою позицию. Как сообщают южноафриканские юридические круги, представители ЮАР будут в первую очередь добиваться от суда немедленного издания в качестве обеспечительной меры постановления о прекращении всех вооруженных действий со стороны Израиля в секторе Газа. Вслед за этим юристы ЮАР готовы вести дело по существу.