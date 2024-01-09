WSJ: доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети

Около 1,9 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, уточняет газета The Wall Street Journal

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Жители сектора Газа вынуждены тесниться на территории, составляющей одну треть палестинского анклава, в результате призывов израильских военных эвакуироваться из районов, где проходит операция Израиля против радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

По его данным, доступная для проживания территория палестинского сектора, где ранее размещалось 2,2 млн жителей анклава, сократилась "до одной трети". Это происходит по мере того, как израильская армия обращается к жителям анклава со все новыми просьбами покинуть небезопасные районы Газы.

Издание отмечает, что, по данным ООН, около 1,9 млн жителей Газы, или 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В провинции Рафах на юге сектора в настоящий момент находится более 1 млн палестинцев, хотя раньше в ней проживало 275 тыс. человек.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщал, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения жителей анклава.