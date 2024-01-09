Reuters: ВС США предотвратили атаку на базу Айн-эль-Асад в Ираке

Агентство со ссылкой на иракские военные источники заявило, что в результате авиаудара была уничтожена ракетная установка, размещенная в небольшом грузовике, припаркованном в сельской местности примерно в 7 км к востоку от базы

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США предотвратили атаку на американскую военную базу Айн-эль-Асад в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно указывает со ссылкой на иракские военные источники, что в результате авиаудара США была уничтожена ракетная установка, размещенная в небольшом грузовике, припаркованном в сельской местности примерно в 7 км к востоку от базы. Как сообщает агентство, пусковая установка минимум с двумя ракетами была готова для того, чтобы "произвести обстрел американской базы".

Контингент США в Ираке насчитывает порядка 2,5 тыс. военнослужащих. Американские военные в Ираке оказывались под обстрелом не менее 100 раз с начала операции Израиля в секторе Газа, ответственность за которую проиранские группировки в Ираке возлагают на США, утверждает агентство.