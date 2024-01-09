Депутат Бундестага сообщил о строительстве центра обслуживания бронетехники на Украине

Маркус Фабер отметил, что там будут обслуживать танки Leopard 1

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Германская компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит на западе Украины сервисный центр для обслуживания танков Leopard 1. Об этом сообщил в X (бывший Twitter) депутат Свободной демократической партии (СвДП), представитель по вопросам обороны Маркус Фабер.

"На западе Украины Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит хаб для восстановления нуждающейся в ремонте бронетехники, к примеру такой, как поставляемые ею Leopard 1", - указал депутат.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить помощь с €4 млрд до €8 млрд в 2024 году. Однако власти пока не согласовали бюджет из-за фискальных проблем.