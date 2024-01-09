СМИ: террористы атаковали автобус с сирийскими военными в Пальмире

По информации Al-Hadath, погибли 14 человек

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 сирийских военнослужащих погибли, еще 19 получили ранения в результате атаки террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на автобус в районе Пальмиры (240 км от Дамаска).

Как сообщил телеканал Al-Hadath, члены банды ИГ совершили нападение на автобус, перевозивший военных, ранним утром из засады в районе нефтеналивной станции Т-3. Все раненые доставлены в госпиталь провинциального центра Хомс.

21 декабря 2023 года террористы подорвали автобус с военными на шоссе в районе Пальмиры, тогда погибли 7 человек и 10 получили ранения. Мина, установленная на обочине дороги, была приведена в действие с помощью дистанционного устройства.

7 января двое сирийских солдат погибли на блокпосту в городе Эль-Меядин, который был обстрелян террористом из автомата. В тот же день перестрелка с боевиками ИГ произошла к северу от оазиса Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры.

Банды ИГ заметно активизировались на востоке Сирии и совершают нападения на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска несут потери. По данным телеканала Al-Hadath, в результате их вылазок в 2023 году погибли 42 военных и 19 мирных граждан.