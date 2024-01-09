Минобороны Украины расторгает договоры с крупнейшим поставщиком после скандала в СМИ

Речь идет о контрактах с компаниями, связанными со львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минобороны Украины расторгает контракты с компаниями, связанными со львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, который, по данным местных СМИ, был одним из самых крупных поставщиков ведомства. Об этом сообщил замминистра обороны Виталий Половенко, курирующий вопросы тыла, усовершенствования продовольственного и вещевого обеспечения.

"Позиция такова, что после публикации в СМИ министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены", - приводит слова Половенко агентство РБК-Украина.

Несколько месяцев назад Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о коррупции при поставках одежды и белья для украинской армии. По данным следствия, связанные с бизнесменом компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен ($39,3 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). При этом оказалось, что эти фирмы были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа. Следствие считает, что в результате убытки бюджета составили более 1 млрд гривен (порядка $26,3 млн). ГБР заявило, что в связи с этими сделками также проверяет бывших чиновников Минобороны. По данным украинских СМИ, речь идет о компаниях, связанных с Гринкевичем и членами его семьи.

Сам Гринкевич был задержан 29 декабря прошлого года. Сообщалось, что он предлагал взятку в $500 тыс. одному из руководителей главного следственного управления ГБР Украины за содействие в возвращении имущества, которое было изъято у его компаний в ходе расследования о контрактах с Минобороны. После суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 429,44 млн гривен ($11,3 млн по курсу Нацбанка Украины на тот момент).

В украинских СМИ появилось несколько журналистских расследований о дорогой недвижимости и люксовых автомобилях членов семьи Гринкевича. Обозреватели выяснили, что связанные с семьей бизнесмена компании, несмотря на плохую деловую репутацию, несколько лет получали от Минобороны контракты, в том числе на поставки продуктов для ВСУ, а также строительные подряды. Скандал в СМИ получился настолько резонансным, что от Гринкевича начали открещиваться чиновники, которые ранее имели дело с его компаниями. В частности, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, фигурировавший на совместных фотографиях, поспешил заявить, что не оказывал бизнесмену никакой протекции.

Коррупционные скандалы в Минобороны

Коррупционные скандалы вокруг поставок в Минобороны привели в сентябре прошлого года к отставке главы ведомства Алексея Резникова и увольнению всех его заместителей. Возглавивший министерство Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одной из своих главных задач.

Все началось в январе прошлого года с расследования агентства УНИАН и газеты "Зеркало недели", опубликовавших документы, согласно которым военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам. Также в ведомстве обнаружились закупки некачественных бронежилетов.

Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одними из условий продолжения поддержки Украины. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Одновременно в местные СМИ периодически просачиваются истории про необъяснимо дорогие закрытые вечеринки чиновников и их родственников, а также их собственность за границей.