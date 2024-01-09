Более 75% опрошенных украинцев не доверяют Порошенко и Тимошенко

По данным Active Group, наибольший из украинских политиков процент доверия имеет действующий президент Владимир Зеленский: 71,3% граждан страны поддерживают его

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Количество граждан Украины, не доверяющих бывшему президенту страны Петру Порошенко и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко, составляет 75,7% и 84,1%, соответственно. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования украинской компании Active Group.

При этом, по данным авторов опроса, доверяют Порошенко, возглавляющему партию "Европейская солидарность", 17,9% украинцев, в то время как главе "Батькивщины" Тимошенко - всего 7,5%. Наибольший из украинских политиков процент доверия имеет действующий президент Владимир Зеленский: 71,3% граждан страны поддерживают его, при этом 22,4% опрошенных не одобряют его работу.

Почти 50% опрошенных украинцев считают деятельность Порошенко исключительно вредоносной для страны, еще 22,5% называют ее скорее вредоносной. Мнение граждан относительно работы Тимошенко также негативное: 34,7% считают ее исключительно вредоносной, а 29,4% - скорее вредоносной. При этом, по мнению участников опроса, бывшие президент и премьер делают для развития Украины меньше других политиков, около 47% граждан выразили такое мнение.

Опрос проводился компанией Active Group 30 декабря 2023 года. Участие принимали 2 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и более, выборка была репрезентативной по возрасту, полу и региону Украины. Теоретическая погрешность не превышает 2,2%.