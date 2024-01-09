В Ираке заявили, что действия коалиции в стране должны быть четко регламентированы

Президент Абдель Латиф Рашид отметил, что его страна "стремится построить сбалансированные отношения" с государствами ближневосточного региона и всего мира

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Действия сил международной коалиции под руководством США в Ираке должны быть четко регламентированы, чтобы она могла продолжать свою работу. С таким заявлением выступил иракский президент Абдель Латиф Рашид в ходе встречи с послом США в Багдаде Алиной Романовски.

"Войска коалиции должны действовать исключительно в рамках оказания помощи иракским силам безопасности посредством консультаций и обучения специалистов", - приводит его слова агентство INA. Рашид также подчеркнул важность составления специального регламента, который позволил бы определенным образом ограничить деятельность коалиционных сил в Ираке. При этом он отметил, что его страна "стремится построить сбалансированные отношения" с государствами ближневосточного региона и всего мира.

В то же время портал Shafaq News проинформировал, что в Иракском Курдистане во вторник состоялась встреча между лидером курдской автономии Масудом Барзани и главой командования сил коалиции в Сирии и Ираке Джоэлом Вауэллом. Стороны обсудили опасность возрождения группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и пришли к выводу, что коалиционные силы должны продолжить функционировать на территории Ирака.

5 января иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия в Ираке сил международной коалиции закончились и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали.

26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

Со своей стороны в Пентагоне заявили в понедельник, что США не планируют в настоящее время выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. По словам пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС Патрика Райдера, ему неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства добавил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.