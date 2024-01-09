США в ГА ООН обвинили страны в том, что им безразличны судьбы заложников ХАМАС

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд считает, что страны выдвигают очень мало требований к ХАМАС "прекратить прятаться за спинами мирных жителей, сложить оружие и сдаться"

ООН, 9 января. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд утверждает, что многие страны - участницы всемирной организации не уделяют должного внимания судьбам заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

"Вызывает серьезную обеспокоенность, что так много стран-членов, кажется, прекратили говорить о тяжелом положении более 100 заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками. <...> Поражает, что несмотря на призывы многих стран прекратить этот конфликт, чего мы бы тоже очень хотели, мы слышим очень мало требований к инициатору этого конфликта - группировке ХАМАС - прекратить прятаться за спинами мирных жителей, сложить оружие и сдаться", - сказал он на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое проводится в связи с вето США на поправку России к резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по улучшению гуманитарного доступа в сектор Газа.

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную арабскими странами резолюцию, направленную на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия перед голосованием по резолюции предложила поправку, которая включала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, однако она была заблокирована Соединенными Штатами.

В мае 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановляет, что "председатель Генеральной Ассамблеи в течение 10 рабочих дней после применения вето одним или более постоянными членами Совета Безопасности созывает официальное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения прений по ситуации, в отношении которой было применено вето, при условии, что ассамблея не собирается на чрезвычайную специальную сессию по той же ситуации".