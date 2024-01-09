Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца не тянуть с передачей Украине ракет Taurus

Фридрих Мерц также приветствовал призыв канцлера к союзникам активизировать усилия, направленные на оказание помощи Киеву

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не затягивать с решением о передаче Киеву крылатых ракет Taurus.

"Это [поставки ракет] сильно помогло бы Украине", - заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ в интервью газете Rheinische Post. По его словам, Шольц должен наконец прекратить сопротивляться по этому вопросу.

Мерц приветствовал призыв канцлера к союзникам активизировать усилия, направленные на оказание помощи Киеву. "Это хороший сигнал", - считает он. "Правда, это должно относиться и к самой Германии", - заметил председатель ХДС. Он считает, что если Шольц одобрит поставки Taurus Украине, "то заявление канцлера вызывало бы еще больше доверия".

На прошлой неделе с призывами поставить Киеву ракеты Taurus выступили некоторые представители правящих "зеленых", Свободной демократической партии, а также оппозиционных ХДС и ХСС. При этом некоторые немецкие политики даже открыто высказались за нанесение ударов по объектам в РФ. Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.