СМИ: глава военно-воздушного подразделения "Хезболлах" погиб при ударе БПЛА Израиля

По информации Lebanon 24, он находился в машине, по которой был нанесен удар в поселке Хирбет-Сильм

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Командир военно-воздушного подразделения шиитской милиции "Хезболлах" Али Хусейн Бурджи погиб при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Lebanon 24, он находился в машине, по которой был нанесен удар в поселке Хирбет-Сильм.

Это произошло в момент, когда сотни сторонников "Хезболлах" собрались там на траурный митинг в связи с похоронами одного из командиров диверсионного крыла "Радван" Висама Хасана ат-Тавиля, погибшего 8 января в результате удара израильского беспилотника.

По информации портала, Бурджи ранее возглавлял силы быстрого реагирования, которые сражались на стороне сирийской армии против бандформирований в провинции Идлиб. В Южном Ливане он был ответственным за запуски беспилотных летательных аппаратов при проведении операций против израильской армии.

9 января несколько дронов-камикадзе атаковали штаб израильских войск в городе Цфат (Сафед), который расположен в 20 км от границы с Ливаном. В заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах", утверждалось, что "в результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые".