Представитель Палестины при ООН назвал шизофренией текущую позицию Совбеза по Газе

Рияд Мансур призвал принять документ с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта

ООН, 9 января. /ТАСС/. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур потребовал от Совета Безопасности "прекратить шизофрению" и принять документ с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Во вторник Генеральная Ассамблея ООН проводит пленарное заседание в связи с тем, что в декабре США в СБ ООН применили право вето и заблокировали поправку РФ к ближневосточной резолюции, которая вносила бы в текст призыв к прекращению боевых действий. "Никто не может понять, почему Совет Безопасности призывает к защите гражданских, осуждает атаки против них, призывает к немедленному, безопасному и беспрепятственному доступу для оказания гуманитарной помощи, отвергает насильственное перемещение лиц и выражает обеспокоенность распространением [конфликта] на регион, однако в то же время не может призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня, необходимому для достижения всех этих целей, - сказал Мансур. - Нужно прекратить эту шизофрению, весь мир призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня".

Мансур отметил, что ранее 153 члена ООН проголосовали в Генассамблее за резолюцию с призывом к прекращению огня, помимо этого прекращения боевых действий требует генсек ООН Антониу Гутерриш и различные гуманитарные организации.

Как ранее отмечал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, США, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убежденному в необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Глава российского диппредставительства указал, что "подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий своего регионального союзника - Израиля".

В мае 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановляет, что "председатель Генеральной Ассамблеи созывает в течение 10 рабочих дней после применения вето одним или более постоянными членами Совета Безопасности официальное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения прений по ситуации, в отношении которой было применено вето, при условии, что ассамблея не собирается на чрезвычайную специальную сессию по той же ситуации".