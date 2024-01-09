В Израиле сообщили, что сбили запущенный из Ливана БПЛА и обстреляли позиции "Хезболлах"

В частности, летательные аппараты Армии обороны страны нанесли удары по военной инфраструктуре группировки в районе Кафр-Киллы на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские силы ПВО перехватили беспилотник, запущенный с ливанской территории, а также снова обстреляли позиции вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня был зафиксирован ряд запусков со стороны Ливана в направлении израильской территории. Кроме того, после сирен, прозвучавших на севере Израиля в связи с проникновением враждебного летательного аппарата, было зафиксировано несколько враждебных воздушных целей, прилетевших из Ливана на израильскую территорию. Одна из целей была успешно перехвачена силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля. Все инциденты исчерпаны", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщили в армии, "летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в районе Кафр-Киллы на юге Ливана". "Вдобавок истребитель ВВС Израиля нанес удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе Яруна на юге Ливана, а артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по ряду районов на юге Ливана", - отмечается в заявлении.