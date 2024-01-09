В ДР Конго силовики заблокировали дом лидера оппозиции

Моиз Катумби занял второе место на состоявшихся 20 декабря президентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Силы безопасности Демократической Республики Конго (ДРК) ненадолго заблокировали на юго-востоке страны дом лидера оппозиции Моиза Катумби, который занял второе место на состоявшихся 20 декабря президентских выборах. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Силовики не допустили, чтобы Катумби покинул свой дом, находящийся в исторической области Катанга", - заявил представитель оппозиционера Херве Диакешес.

Позднее по распоряжению местного губернатора подразделения сил безопасности разблокировали дом Катумби. Пока не ясно, находится оппозиционер в своем доме или он его покинул.

Избирком опубликовал 31 декабря предварительные итоговые результаты выборов и объявил о победе на них действующего президента ДРК Феликса Чисекеди. Он получил 73,34% голосов избирателей. Вторую позицию занял Катумби с 18,08%. Катумби заявил, что не признает эти результаты и призвал население страны к протестам. Окончательные результаты выборов будут объявлены в ДРК 12 января.