Мэр Роттердама решил уйти в отставку после 15 лет на посту

При этом Ахмед Абуталеб останется во главе города до тех пор, пока ему не будет найдет преемник

ГААГА, 9 января. /ТАСС/. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб принял решение оставить должность градоначальника, которую занимал почти 15 лет. О своем решении он сообщил в письме городскому совету, передает телеканал NOS.

"После службы в течение почти 15 лет на благо нашего прекрасного города я думаю, что пришло время для нового мэра", - отметил градоначальник.

Абуталеб занял пост мэра Роттердама в январе 2009 года и переназначался на эту должность в 2015 и 2021 годах (мэры в Нидерландах назначаются королем на шесть лет после консультаций с центральными, региональными и муниципальными властями). До этого он был государственным секретарем в Министерстве социальных дел и занятости Нидерландов и членом городского совета Амстердама от Партии труда.

В 2021 году Фонд мэра Лондона назвал Абуталеба лучшим мэром в мире. В ответ он заявил, что управление городом "является лучшей работой, которую можно себе представить".

Абуталеб останется во главе города до тех пор, пока не будет найдет преемник. NOS ожидает, что это произойдет к осени.